Žuti meteoalarm u Srbiji: Jutarnje temperature sve niže, a sredinom nedelje se vreme potpuno menja

Ovog jutra je na teritoriji cele Srbije aktiviran žuti meteoalarm.

On upozorava na veoma niske temperature, slab do umeren mraz širom Srbije, na moguć slab sneg u jutarnjim satima i na poledicu na putevima. Savetuje se poseban oprez u saobraćaju. Danas će slab sneg biti uglavnom prisutan u oblastima južnije od Save i Dunava uz manji snežni pokrivač. Danas (18.02.) jutro hladno sa slabim, na severu Srbije i umerenim jutarnjim mrazem. U toku dana na severu Vojvodine sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, a ponegde