Doktori održali srce u životu van tela rekordnih 12 sati

Univerzitetska bolnica u Bernu saopštila je da su lekari uspeli da održe srce živim izvan ljudskog tela rekordnih 12 sati pre nego što je uspešno obavljena transplantacija.

Kako su saopštili iz bolnice, loše vreme je sprečilo da srce avionom stigne do bolnice za transplantaciju zbog čega je automobilom prevezeno do druge bolnice. Pacijent koji je primio srce se posle transplantacije nalazi u veoma dobrom stanju, prenosi Svis info. "Sposobnost da srce kuca van tela duže vreme bez oštećenja je apsolutna promena igre za švajcarsku medicinu za transplantaciju", rekao je šef kardiohirurgije u ovoj bolnici David Rajneke. On dodaje da je