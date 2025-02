Đoković poražen na startu turnira u Dohi

Meč između Đokovića i Beretinija, sedmog i 35. tenisera sveta, trajao je sat i 34 minuta.

Prvi je do brejk lopti došao Beretini u petom gemu, kada je imao tri vezane prilike da oduzme servis Đokoviću. Srpski igrač je uspeo da spase sve tri lopte i da u narednom gemu on dođe do tri prilike za brejk, ali je i Beretini uspeo da se odbrani i stigne do izjednačenja (3:3). Teniseri su u nastavku čuvali svoje servise, a prvi set je odlučen u taj-brejku. Beretini je već na startu dodatnog gema stigao do mini brejka i zatim poveo sa 0:3. Đoković je vratio mini