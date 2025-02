Zelenski besan: Ja sam za trajan mir, ali ne zaboravite jedno!

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da je za postizanje trajnog mira najvažnije da se ne pogreši.

On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom rekao da je to “fundamentalno važno”, prenosi “BBC”. – Za pregovaračkim stolom moraju da budu sve strane – Amerika, Evropa i Ukrajina – rekao je Zelenski koji boravi u zvaničnoj poseti Turskoj. On je kritikovao današnji sastanak delegacija SAD i Rusije u Rijadu ocenivši ih kao “razgovore o Ukrajini bez Ukrajine”.