"Ko se drogira, ne može u emisiju! Izvini mi se" Drama u uživo prenosu zbog Maje Nikolić i Desingerice - ona urla na njega, on joj otima mikrofon: "Psihijatrijski slučaj"

Pevačica Maja Nikolić i reper Dragomir Despić Desingerica gostovali su večeras u emisiji Ognjena Amidžića.

Maja je u jednom momentu zapevala numeru "I Will Always Love You", a onda je Desingerica počeo da je prekida. Vrlo brzo nastao je haos u studiju, pa su se otimali oko mikrofona, a Maja je bila vidno iznervirana. - Ti da uvedeš neuropsihijatra, ko ne prođe test, ne može da bude u emisiji! Krv da da, ako se drogira, ne može! - rekla je besno Maja. - Izvini mi se, izvini mi se! Nije normalan! Bože sačuvaj, ovo su psihijatrijski slučajevi - vikala je Nikolićeva, dok se