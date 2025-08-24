Ana Nikolić snimila deo svađe sa Raletom i sve objavila: Ona zapomagala, a on tražio novac (VIDEO)

Ana Nikolić prijavila je svog partneta Gorana Ratkovića Raleta za nasilje nakon čega su oboje završili u policiji na saslušanju.

Pevačica Ana Nikolić je nakon svađe, a kako tvrdi i fizičkog nasilja koje je pretrpela od kompozitora i emotivnog partnera Gorana Ratkovića Raleta, objavila snimak koji je sinoć objavila na društvenim mrežama zabrinuo je mnoge, piše Kurir. U snimku vidimo Anu sa ožiljcima na nogama i modricama na glavi, dok je podelila i momente sa Raletom, koji su nastali u njegovom stanu. – Koliko para sve košta, dug…? – vikala je Ana. – 40.000 evra – rekao je on. – Od kad? –