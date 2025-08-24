"To je neko njeno ludilo" Ana prijavila Raleta za nasilje, on tvrdi da je bila nasilna u vezi "Razbila mi..."

Ana Nikolić je prijavila partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a nakon toga i objavila snimak na kojem se vidi da je sva u ranama i podlivima.

Posle ovog incidenta, kompozitoru je izrečena je hitna policijska mera zbog nasilja i kako je on rekao ima zabranu prilaska 48 sati. Ana se sinoć oglašavala na Instagramu te sa javnošću podelila stravične scene i posledice njihove svađe, pokazavši lice u krvi i modricama, dok je Rale ranije pričao da je Anin karakter težak i da je ona ta koja pravi haos. - Kod nas je to turbulentno, ide gore dole kao rolerkoster. Ja sam razumniji od nje. Ona je potpuno... znate li