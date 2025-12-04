Mlatio pare kao lud, zarađivao 15.000 evra mesečno, pa odjednom nestao! Vratio se kod mame, jede hleb i paštetu, evo čime se danas bavi Lule Pljugica (foto)

Nastupi su mu se proredili, pa je odlučio da karijeru gradi u potpuno drugoj profesiji

Rreper Luka Bijelović, poznatiji kao Lule Pljugica, nakon prekida saradnje sa Dragomirom Despićem Desingericom, s kojim se zajedno pojavio na estradnoj sceni, nije ostvario očekivani uspeh. Zbog toga je odlučio da na neko vreme stavi tačku na svoju muzičku karijeru. Kako su pisali svojevremeno domaći mediji, nastupi su mu se proredili, pa je odlučio da karijeru gradi u potpuno drugoj profesiji, koja nema dodirnih tačaka sa estradom. Foto: Printscreen/instagram