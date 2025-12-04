"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Sestra Ksenije Pajčin podelila emotivne reči, pevačica bi danas napunila 48 godina: "Sve bih dala da te zagrlim" (foto)

Blic pre 5 sati
Neke pesme Ksenije Pajčin nisu objavljene, o čemu je ona svojevremeno pričala.

Karijera Ksenije Pajčin je tragično prekinuta pre 15 godina. Pokojna Ksenija Pajčin danas bi napunila 48 godina, a na njen rođendan oglasila se pevačicina sestra Mia. Ona je podelila fotografiju sa Ksenijom, uz emotivne reči. - Volim te. Mislim na tebe svaki dan i sve više mi nedostaješ. Često zamišljam nas - ja sa svojih 28, ti sa 48, kako bi nam bilo, kako bi sve izgledalo lepše i lakše da si ovde - napisala je prvo Mia. - Sve bih dala da te zagrlim još jednom.
