"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Srceparajuće oglašavanje sestre Ksenije Pajčin: "Sve bih dala da te zagrlim" (foto)
Alo pre 23 minuta
Ksenijina karijera je, podsetimo, bila na vrhuncu, ali je tragično prekinuta pre 15 godina
Pokojna Ksenija Pajčin danas bi napunila 48 godina, a povodom njenog rođendana oglasila se pevačicina sestra, Mia Pajčin, te je objavila tografiju sa njom uz emotivne reči. - Volim te. Mislim na tebe svaki dan i sve više mi nedostaješ. Često zamišljam nas, sa svojih 28, ti sa 48, kako bi nam bilo, kako bi sve izgledalo lepše i lakše da si ovde. Sve bih dala da te zagrlim još jednom. Znam da me čuvaš. Vidimo se jednog dana - navela je Mia uz fotografiju sa Ksenijom.