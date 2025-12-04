"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Srceparajuće oglašavanje sestre Ksenije Pajčin: "Sve bih dala da te zagrlim" (foto)

Alo pre 23 minuta
"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Srceparajuće oglašavanje sestre Ksenije Pajčin: "Sve bih dala da te…

Ksenijina karijera je, podsetimo, bila na vrhuncu, ali je tragično prekinuta pre 15 godina

Pokojna Ksenija Pajčin danas bi napunila 48 godina, a povodom njenog rođendana oglasila se pevačicina sestra, Mia Pajčin, te je objavila tografiju sa njom uz emotivne reči. - Volim te. Mislim na tebe svaki dan i sve više mi nedostaješ. Često zamišljam nas, sa svojih 28, ti sa 48, kako bi nam bilo, kako bi sve izgledalo lepše i lakše da si ovde. Sve bih dala da te zagrlim još jednom. Znam da me čuvaš. Vidimo se jednog dana - navela je Mia uz fotografiju sa Ksenijom.
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Sestra Ksenije Pajčin podelila emotivne reči, pevačica bi danas napunila…

"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Sestra Ksenije Pajčin podelila emotivne reči, pevačica bi danas napunila 48 godina: "Sve bih dala da te zagrlim" (foto)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ksenija Pajčin

Zabava, najnovije vesti »

"Brena i ja nismo drugarice" Kaća Živković progovorila o druženjima na estradi i starijoj koleginici: Evo i šta sada misli o…

"Brena i ja nismo drugarice" Kaća Živković progovorila o druženjima na estradi i starijoj koleginici: Evo i šta sada misli o Kristini Kockar (video)

Blic pre 23 minuta
"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Srceparajuće oglašavanje sestre Ksenije Pajčin: "Sve bih dala da te…

"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Srceparajuće oglašavanje sestre Ksenije Pajčin: "Sve bih dala da te zagrlim" (foto)

Alo pre 23 minuta
"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Sestra Ksenije Pajčin podelila emotivne reči, pevačica bi danas napunila…

"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Sestra Ksenije Pajčin podelila emotivne reči, pevačica bi danas napunila 48 godina: "Sve bih dala da te zagrlim" (foto)

Blic pre 1 sat
Debata u Ženevi: Da li će Izrael biti isključen sa Eurosonga 2026?

Debata u Ženevi: Da li će Izrael biti isključen sa Eurosonga 2026?

Danas pre 48 minuta
Mlatio pare kao lud, zarađivao 15.000 evra mesečno, pa odjednom nestao! Vratio se kod mame, jede hleb i paštetu, evo čime se…

Mlatio pare kao lud, zarađivao 15.000 evra mesečno, pa odjednom nestao! Vratio se kod mame, jede hleb i paštetu, evo čime se danas bavi Lule Pljugica (foto)

Alo pre 1 sat