"Često nas zamišljam zajedno, vidimo se jednog dana" Srceparajuće oglašavanje sestre Ksenije Pajčin: "Sve bih dala da te zagrlim" (foto)

Ksenijina karijera je, podsetimo, bila na vrhuncu, ali je tragično prekinuta pre 15 godina

Pokojna Ksenija Pajčin danas bi napunila 48 godina, a povodom njenog rođendana oglasila se pevačicina sestra, Mia Pajčin, te je objavila tografiju sa njom uz emotivne reči. - Volim te. Mislim na tebe svaki dan i sve više mi nedostaješ. Često zamišljam nas, sa svojih 28, ti sa 48, kako bi nam bilo, kako bi sve izgledalo lepše i lakše da si ovde. Sve bih dala da te zagrlim još jednom. Znam da me čuvaš. Vidimo se jednog dana - navela je Mia uz fotografiju sa Ksenijom.