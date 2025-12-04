Evo koliko godina ima devojka Bake Praseta. Svi se pitaju koliko je Milena mlađa od njega, a ovako je izgledala pre.

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase trenutno uživa u vezi sa atraktivnom Novosađankom Milenom Stamenković, koja je poznata korisnicima društvenih mreža kao Tiktokerka.

Ipak, šira javnost o aktuelnoj devojci Bake Praseta ne zna mnogo, ali je od pre nekoliko dana počela sa njim da se pojavljuje u klipovima. Baka i Milena su sada u jednom uključenju pričali o raznim temama, te su se dotakli i jedne njene stare fotografije i tako otkrili koliko zapravo ona ima godina. "Ti si meni i tad bila dobra. U stvari ne, ti si ovde, 2014. godine imala 13, ja sve mislim ti moje godište", rekao je on, što znači da je Milena 2001. godište, dok je