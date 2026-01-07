Proslava Božića u Srbiji: Od ponoćne liturgije do lomljenja česnice ispred Hrama Svetog Save

U Srbiji je ponoćnim liturgijama počela proslava Božića, rođenja Isusa Hrista.

U Hramu Svetog Save u Beogradu liturgiju je služio vikar patrijarha, episkop hvostanski Aleksej. Patrijarh Porfirije služiće u 9 sati božićnu liturgiju, objavio je RTS. Početak proslave Božića najavila su crkvena zvona, a na početku liturgije pevan je Božićni tropar Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš: „Tvojim rođenjem Hriste Bože, zasija svetu svetlost Bogopoznanja, jer se u toj svetlosti zvezdom učahu oni koji zvezdama služe, da se klanjaju Tebi, Suncu Pravde, i da