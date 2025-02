Zelenski: „Tramp krivi Ukrajinu za rusku invaziju“

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da američki predsednik Donald Tramp živi u dezinformacionom bablu i krivi Kijev za rusku invaziju.

Kako je dodao, on nikada ne komentariše rejtinge, posebno ne svoj ili drugih lidera, ali je činjenica, prema podacima poslednje ankete, da ga podržava 58 odsto Ukrajinaca. „Dakle, ako bi neko poželeo da me zameni, to ne bi išlo“, dodao je Zelenski. Kako tvrdi, Rusija ima podršku samo jednog procenta ukrajinskog stanovništva. Dodao je da ima mnogo dezinformacija koje dolaze od strane Rusije, prenosi Gardijan. „Nažalost, predsednik Tramp, uz dužno poštovanje prema