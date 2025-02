Svog igrača nazvao najgorim, a zbog njega osvojio Ligu Evrope: „Nikada nisam video lošijeg“

Ademola Lukman, napadač Atalante, najzaslužniji je za to što je italijanska ekipa osvojila Ligu Evrope prethodne godine, ali i pored toga je trener Đan Pjero Gasperini uvek oštar prema svojim igračima.

Atalanta je ispala u baražu za osminu finala Lige šampiona od Klub Briža, a Lukman je promašio penal i zbog toga je Gasperini pobesneo na konferenciji nakon meča. „Lukman nije ni bio predviđen da izvodi penal. On je jedan od najlošijih penaldžija koje sam ikada video. Iskreno, on i na treningu ima užasan učinak. Pogodi jako malo penala. Bili su tu i Retegi i De Ketelare, ali Lukman je u momentu velikog entuzijazma zbog datog gola odlučio da uzme loptu. I to nije