FOTO: Muškarac razbio staklo na vratima SKC-a i gađao studente

Studenti koji blokiraju Studentski kulturni centar u Beogradu su saopštili da je nepoznati muškarac danas oko 11.30h razbio staklo na ulaznim vratima te ustanove.

On je, kako navode, komadima stakla pokušao da gađa studente. Oni su na Instagram nalogu "SKC studentima" naveli da je jedna studentkinja pogođena komadom stakla, ali da niko nije povređen. Naveli su da je policija obaveštena o ovom događaju. View this post on Instagram A post shared by СКЦ СТУДЕНТИМА! (@skc.u.blokadi) "Nadamo se da se ovakvi incidenti i napadi na studente oslobođenog SKC-a više neće događati kako bismo mogli da nastavimo sa organizacijom