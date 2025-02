Kako je Vučićeva saradnica ubrzavala velike projekte: Dovodila i agente BIA da traže "neprijatelje"

Nataša Vukšić, Vučićeva saradnica bez formalne funkcije, ubrzavala je izgradnju bloka B3 termoelektrane Kostolac, pokazuju e-mejlovi i Whatsapp prepiske u koje je BIRN imao uvid.

Kako piše BIRN, Vukšić je insistirala na potpisivanju zapisnika o izvršenim radovima bez izmena projekta, uprkos protivljenju nadzora, a na gradilište dovodila agente BIA da traže "neprijatelje projekta". "Svi sistemi treba da se završe do 10.02. Predsednik ove države je rekao da sve bude gotovo do 31.03. Ne zanimaju me izgovori... Na mom poslu ja moram da ostvarim rezultat koji je predsednik rekao". Ovo su reči Nataše Vukšić, bliske saradnice predsednika Vučića