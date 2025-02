VIDEO: Kraljevčani gađali jajima gradonačelnika dok je trkom evakuisan iz skupštine

Gradonačelnika Kraljeva Predraga Terzića građani su večeras gađali jajima ispred gradske skupštine.

Nakon što su građani i opozicioni odbornici blokirali ceo dan Skupštinu Kraljeva, gradonačelnika je štitilo nekoliko osoba koje su ga trkom izvele iz zgrade. View this post on Instagram A post shared by Kreni- Promeni (@kreni.promeni) Dok su ga izvodili, građani su gradonačelnika Kraljeva gađali jajima. Ispred zgrade je postavljen policijski kordon i zatvorena je ulica, a u toku je evakuacija odbornika vladajuće koalicije, javlja reporter N1.