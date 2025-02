Dodik: Osuđujuća presuda protiv mene mogla bi da zada smrtni udarac BiH

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je posle završenog ročišta u Sudu Bosne i Hercegovine (BiH) u Sarajevu da bi osuđujuća presuda protiv njega za neizvršavanje odluka Visokog predstavnika u BiH mogla da zada smrtni udarac BiH. „Tužilaštvo BiH je već srušilo BiH.

Velika odgovornost sada je na Sudu BiH. Nije novost i BiH da pravni procesi mogu da izazovu ogromne društvene procese“, rekao je Dodik novinarima pred Sudom BiH posle završenog ročišta. U slučaju da Sud BiH izrekne osuđujuću presudu protiv njega, on je kazao da bi to gurnulo RS u odbranu, navodeći da će u tom slučaju Narodna skupština RS sigurno doneti značajne odluke. On je optužio Tužilaštvo BiH da je „u službi stranog lica (visokog predstavnika Kristijana