Vučić: Sledeće nedelje će se u Srbiju vratiti 53 lekara

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na skupu u Požarevcu da će ovaj grad biti idealno mesto za investitore.

Istakao je da će nakon otvaranja dela autoputa i brzih saobraćajnica Braničevski okrug biti idealno mesto za život.

Vučić je naglasio i da će se sledeće nedelje u Srbiju iz Evrope vratiti 53 lekara sa kojima su sklopljeni ugovori i koji su primljeni u radni odnos.

Dodao je da je od 12. decembra do danas otvoreno 122 kilometara autoputa i brzih saobraćajnica.

"Međutim, natalitet je veliki problem sa kojim se suočavamo. Nemamo dece. Mi svake godine gubimo 35.000 ljudi. Onda je džabe sve ovo što radimo i gradimo jer kome ćemo to ostaviti", naglasio je Vučić.

Podvukao je i da u Srbiji od 1945. godine do 2014. godine izgrađeno 596 kilometara autoputa, a da je od 2014. do danas, za deset godina, izgrađeno samo za osam kilometara manje ili 589 kilometara autoputeva.

Vučić je rekao i da je za samo dva meseca, koliko traju blokade, Srbija izgubila direktne strane investicije.

"Samo dva meseca blokada je bilo dovoljno pa da imamo najnižu stopu direktnih stranih investicija za poslednjih deset godina", istakao je Vučić.

Podvukao je i da zapad ima za cilj da završi ono što je započeo 2008. godine, a to je nezavisnost Kosova.

"Sada traže i Vojvodinu. Najširu autonomiju, pa republiku, pa pozivni broj. Ali ništa od toga neće dobiti. Propala im je obojena revolucija iako je u rušenje Srbije uloženo preko tri milijarde dolara. Propala im je obojena revolucija jer su zaboravili na narod. Oni ne razumeju šta je srpski narod i šta su građani ove zemlje", naglasio je Vučić.

Istakao je i da će od 15. marta biti formiran pokret kome će do Vidovdana biti dato i ime.

"Taj pokret je potreban za one ljude koji sanjaju da Srbija bude uspešna. Za one koji veruju u Srbiju uspeha i koji vole ovu zemlju više od svega. Za one koji ne služe stranim interesima i koji hoće da služe samo svom narodu i svojim građanima", zaključio je Vučić u obraćanju u prepunoj sali Sportskog centra u Požarevcu.

(Beta, 21.02.2025)