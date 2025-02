Od ovog datuma u Srbiju stiže i kiša: Očekuju se prolećne temperature, ali i preokret vremena

Vesti sa naslovne

Nastavlja se stabilno i vedro, ali hladno vreme . U prilog tome idu visok vazdušni pritisak i hladna vazdušna masa sa istoka Evropa. Temperatura već dva dana na Pešteru pada ujutro ispod -20 stepeni, na širem području Sjenice na -26°C, a u gradovima i ispod -10°C. Tokom dana je prohladno, uz temperature od 3 do 7 stepeni, što su temperature malo ispod proseka za ovo doba godinem s obzirom na to da je prosek od 5 do 9°C. Hladno vreme nastaviće se do početka sledeće