Ujutru mraz, dan topliji – košava u Banatu i Podunavlju

U Srbiji jutro hladno sa slabim i umerenim, a na jugozapadu, jugu i istoku i jakim mrazem.

U toku dana u većem delu zemlje sunčano i malo toplije, a samo u Timočkoj Krajini umereno oblačno. Najniža temperatura od -11 do -3, a najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. Duvaće slab vetar, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine, jugoistočni. Najniža temperatura od -11 do -3, a najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. U Beogradu sunčano, temperatura do 6 stepeni. Ipak, zbog košave biće hladno. Očekivana