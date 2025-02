Vučić: Sutra od 12 sati za saobraćaj će biti otvoreno novih 32 km Dunavskog koridora

POŽAREVAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra od 12 za saobraćaj biti otvoreno novih 32 kilometara, od auto-puta do Požarevca i od Velikog Gradišta do Golupca, a kineski izvođač radova je najavio da će cela brza saobraćajnica do Golupca, sa još oko 36 km, biti završena do kraja ove godine.

Vučić je rekao da se pušta u saobraćaj 21 km od Male Krsne, odnosno od skretanja sa autoputa do Požarevca i od Velikog Gradišta do Ponikvi još 11 km. Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić je rekao da ostaje da se završi još 36 kilometara, kako bi cela brza saobraćajnica bila kompletirana i da će se onda stizati od Beograda do Golupca za samo sat i 20 minuta. Vučić je rekao da će se od Beograda do Požarevca stizati za 50 do 55 minuta. Predstavnici kineske