Temperatura danas i do -15 stepeni u ovom delu Srbije: Pred nama sunčan dan uz jak jutarnji mraz

U Srbiji u subotu jutro vedro i hladno, uz umeren i jak mraz. Tokom dana biće sunčano i toplije. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima od 70 km/h. Jutarnja temperatura od -12 do -4°C, na Pešteru i niže od -15, a maksimalna dnevna biće od 4 do 10°C. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini biće tmurno i hladnije, temperatura do 3°C. U Beogradu u subotu vedro, ujutro uz mraz, a tokom dana malo toplije vreme. Duvaće jak