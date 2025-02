"Otišli smo kod notara, sve sam mu vratila, ne želim ništa iz braka": Milica Kemez nakon razvoda od Bore Santane iznajmila stan: "Postoji krtica u celoj ovoj priči"

Milica Kemez, bivša zadrugarka potvrdila je da se ona i Bora Santana razvode.

Kako je otkrila Milica Kemez, oseća se super, tj. onoliko koliko može da bude super, s obzirom na to da je naišao loš period za nju. Kako je Milici Kemez kada je sama, kada se ugase kamere? - pitala je voditeljka. - Super, odmaram...Ne teram ja inat nikome, trudim se da budem super šta me je sve snašlo. Ja nisam želela da se o tome priča i piše, dugo smo i krili i dugo smo i uspeli da sakrijemo, s obzirom da znamo kako se to jako brzo rasplamsa - rekla je Milica.