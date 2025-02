(Mapa) danas stiže novi vremenski obrt: Temperatura skače, a onda mart donosi ledeno iznenađenje! Polarni vrtlog se "cepa", biće i snega: "Sprema se najjače do sada"

Ove sedmice očekuje nas postepeno otopljenje uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnje i dnevne temperature biće u porastu nakon hladnog talasa i debelog minusa koji je zahvatio celu zemlju. Ipak, i danas će biti na snazi upozorenje RHMZ u pojedinim delovima Srbije koje će se odnositi na sneg, led i ekstremno niske temperature.

U ponedelјak (24.02.) biće umereno do potpuno oblačno i malo toplije, na zapadu, jugozapadu i jugu ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom, uz lokalnu pojavu poledice u jutarnjim satima. Najniža temperatura od -6 do 1 stepen, dok će najviša dnevna biti od 5 do 9 stepeni. U utorak i sredu (25-26.02.) iznad većeg dela suvo. U sredu (26.02.) posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na zapadu Vojvodine, a od