Sneg i kiša danas u ovim delovima Srbije: Rhzm izdao upozorenje i zbog još jedne opasne pojave! Upaljeni alarmi, evo prognoze za naredne dane

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i malo toplije, na zapadu, jugozapadu i jugu ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom, uz lokalnu pojavu poledice u jutarnjim satima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ).

Duvaće vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u toku dana u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni, dok će najniža temperatura biti od -6 do jednog stepena, a najviša od pet do devet stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, malo toplije i suvo. Duvaće vetar slab jugoistočni, u toku dana u skretanju na zapadni i severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od -2 do 0 stepeni, a najviša oko osam stepeni. U istočnoj, jugoistočnoj i