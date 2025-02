Oblačno i malo toplije – temperatura do devet stepeni

U Srbiji oblačno i malo toplije. Slaba kiša ponegde na zapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do devet stepeni.

Umereno do potpuno oblačno i malo toplije, na zapadu, jugozapadu i jugu ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom, uz lokalnu pojavu poledice u jutarnjim satima. Najniža temperatura od minus šest do jedan stepen, a najviša dnevna od pet do devet stepeni. U utorak će uz oblake biti toplije, sa temperaturom do 14 stepeni.