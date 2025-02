"Ne mogu da ga ostavim": Mara iz Vrnjačke Banje već 26 godina svaki dan pešači do groba svog sina: Majka mora da bude uz svoje dete, makar i na groblju (foto)

Već 26 godina, svaki dan, bez obzira na kišu, sneg, sunce ili vetar, majka Mara Milenković iz Vrnjačke Banje pešači šest kilometara do groba svog sina jedinca Dejana. On je 1999. godine dao život braneći srpsku nejač na Kosovu, a od tada pa do danas, njegova majka ne propušta nijedan dan da mu zapali sveću i suzama natopi mermernu ploču.

- Moram da dođem, svaki dan moram. Ne mogu da ga ostavim, ne mogu da ga zaboravim. Majčinska ljubav me tera, sine moj, zlato majkino... Nemam više nikoga, njega sam imala, njega sam izgubila, sve sam izgubila. Sad mi je jedino ostalo da mu dođem, da mu se obratim, da mu kažem kako mi je. Jer kome ću, ako ne njemu? Da mu ispričam kako dani prolaze, kako se ništa ne menja, kako ga svi pamte, ali kako samo ja znam kako boli. Nema dana da mi nije u mislima, nema noći