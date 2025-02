Marš na Niš - studenti krenuli peške i biciklima na protestni skup 1. marta

Kolone studenata, pešaka i biciklista iz svih delova zemlje krenule su put Niša, gde će 1. marta biti organizovan veliki protestni skup, koji organizuju niški studenti.

Akademci u Srbiji već tri meseca blokiraju fakultete tražeći da se utvrdi odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu koja je usmrtila 15 osoba i dve teško ranila, a ovo će biti četvrto višesatno okupljanje posle beogradske Autokomande, Novog Sada i Kragujevca, gde su studenti iz različitih delova zemlje došli peške. View this post on Instagram A post shared by Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu (@medfakni_blokada) "Okupljamo se u centru Niša, jer