Oglasio se RHMZ: Spremite se za šok! Sneg nam sledi ovog datuma Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

U Srbiji će danas biti delimično oblačno i toplije vreme uz delimično razvedravanje i sunčane intervale, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, južni i jugoistočni, krajem dana i u toku noći u južnom Banatu i donjem Podunavlju u pojačanju, dok će se temperature kretati od minus 3 do 13 stepeni. Povremeno se očekuju padavine "Do kraja ove sedmice umereno do potpuno oblačno. Sutra posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na zapadu Vojvodine, a u četvrtak i petak (27. i 28. februar) i u ostalim krajevima mestimično kiša, dok je samo na visokim planinama