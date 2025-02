Velika promena vremena od ovog datuma: Ristić najavljuje sneg, a evo kad stiže proleće

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje slabljenje košave i duže sunčane intervale narednih dana sa temperaturama preko 10 stepeni.

"Imaćemo te oscilacije, pa tako u sredu temperature će iznositi oko 15,16 stepeni, ali isto tako u sredu dolazi do pojačanja jugoistočnog vetra, s tim što ovog puta će duvati topla košava", kazao je meteorolog. Velika promena vremena dolazi 27. februara kada će doći do pada temperature, a nakon toga i do padavina. "U četvrtak ponovo nailazimo na promenu, pa se očekuje oblačno vreme, ali i kiša. Baš u četvrtak, 27. februara, kreće da se menja temperatura koja će