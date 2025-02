„Osećam se kao da me je naterao da platim za svaku grešku koju sam napravio“: Reprezentativac Amerike o rekordu Nikole Jokića

Denver Nagetsi su sinoć na pogon Nikole Jokića slavili nad Indijana Pejsersima (125-116), a srpski reprezentativac, pored toga što je postigao, neko bi rekao za njegove standardne skromnih, 18 poena, zabeležio je i 19 asistencija i tako oborio lični rekord.

O tome koliko je Jokić sinoć (ali i generalno) bio dobar, govorio je nakon utakmice i Tajris Halibarton, prvi as Indijane. „On je tip igrača koji će, ukoliko napravite i najmanji propust u odbrani, taj propust momentalno da iskoristi. Ne dešava se često da napravite grešku, a da on to ne iskoristi…“, izjavio je Halibarton. „O tome dovoljno govori i činjenica da je večeras imao 19 asistencija, to je neverovatna brojka za igrača njegovih gabarita… To što on radi je