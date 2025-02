Oblačno, sa temperaturama do 13 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će u utorak, 25. februara biti delimično oblačno i toplije vreme uz delimično razvedravanje i sunčane intervale, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, južni i jugoistočni, krajem dana i u toku noći u južnom Banatu i donjem Podunavlju u pojačanju, dok će se temperature kretati od minus tri do 13 stepeni. U Novom Sadu se tokom dana očekuje toplije vreme uz delimično razvedravanje i duže sunčane intervale uz slab, jugoistočni vetar koji će krajem dana i u toku noći biti u pojačanju. Očekuju se i temperature od minus jedan do 12 stepeni. Do kraja nedelje zadržaće se umereno do potpuno