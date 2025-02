Posle hladnog jutra, vreme blizu prolećnog – temperatura do 13 stepeni

Hladno i oblačno jutro zameniće temperature blizu prolećnih. Vetar slab osim u košavskom području. Narednih dana još toplije.

U većem delu zemlje tokom jutra biće umereno do potpuno oblačno, samo na severozapadu Srbije delimično vedro, ponegde uz slab mraz. Tokom dana očekuje se delimično razvedravanje i sunčani intervali. Duvaće slab do umereni vetar, krajem dana i u toku noći u južnom Banatu i donjem Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od -3 do 2, a najviša od 10 do 13 stepeni Celzijusovih. U glavnom gradu biće i sunca i oblaka a živa u termometru popeće se do 12.