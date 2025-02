Ovo je svima promaklo na PZE 2025: Evo šta Nataša Kojić nije uradila pre početka Beovizije, ovo je jedina vešto izbegla

"PZE 2025" se održava 25. i 26. februara, dok će finale "Beovizije 2025" biti 28. februara.

Večeras, u prvoj polufinalnoj večeri PZE 2025 nastupila Nataša Kojić koja se jedina nije pojavila pred kamerama. Kebina ćerka vešto je izbegla novinare, a imali smo prilike da je vidimo tek kasnije na sceni. Nataša Kojić nastupila je u mini haljini, sa sve kravatom. Izvela je brzu pesmu "Up and Down". Inače, Nataša se vratila se iz Amerike u Srbiju kako bi se takmičila na " Beoviziji 2025". Zbog njenog povratka u Srbiju porodica Kojić je bila najsrećnija.