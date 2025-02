Poznati nisu prošli, a anonimni izvođači pravac finale: Saleta Tropika izdala veštačka inteligencija u polufinalu PZE 2025, a Kebina ćerka došla iz Amerike i doživela fijasko

Prvo polufinale "PZE 2025" održalo se večeras, a na "Beoviziji 2025" nam se u toku večeri predstavilo 15 učesnika.

Osam izvođača iz prvog polufinala "PZE 2025" prošlo je dalje, a to su: Ana & The Changes, Bojana x David, Iskaz, Biber, Milan Nikolić i Caka, Filari, Harem Girls i Kruz Roudi. Sedam performera nije prošlo u finale: Igor Simić, Vampiri, Nataša Kojić, Tropico, Jelena Aleen, Mila i Anton. Ne plasiranje Tropika i Nataše Kojić u finale iznenadilo je mnoge, s obzirom na to da su dobro poznati domaćoj publici i da su godinama na sceni.