Tramp prodaje zlatne vize za 5 miliona dolara! Američki predsednik bogatim strancima nudi priliku za ulazak i državaljanstvo SAD

Donald Tramp je u utorak rekao da će SAD prodavati "zlatne vize" bogatim strancima, dajući im pravo da žive i rade u SAD-u i nudeći put do državljanstva u zamenu za naknadu od pet miliona dolara, prenosi CNN. "Prodavaćemo zlatnu kartu", rekao je Tramp iz Ovalne kancelarije. "Imamo zelenu kartu.

E, ovo je zlatna karta. Stavićemo cenu na tu karticu od oko pet miliona dolara i to će vam dati privilegije zelene karte, plus to će biti put do državljanstva. I bogati ljudi će dolaziti u našu zemlju kupujući ovu karticu." Tramp je rekao da će prodaja kartica početi za otprilike dve nedelje i sugerisao da bi se mogli prodati milioni takvih kartica. Upitan da li bi razmotrio prodaju kartica ruskim oligarsima, Tramp je odgovorio: "Da, moguće. Poznajem neke ruske