Vremenska prognoza za 26. februar: Sunčano i toplo, raste temperatura

Vremenska prognoza za sredu 26. februar 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za sredu 26. februar 2025. godine, biće oblačno u jutarnjim časovima. Jutarnja temperatura od minus tri do minus jedan, a maksimalna tokom dana oko 15 stepeni. U Vojvodini je tokom današnjeg dana moguće naoblačenje uz jak vetar. Prosečna temperatura oko 13 stepeni. U četvrtak 27. februara najniža temperatura od minus dva do nula, a najviša do 14 stepeni. Jutro hladno uz maglu i mraz. U petak 28. februara dalji rast temperature i mogući