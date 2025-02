Savić: Pokušaj da se sankcije NIS-u zaobiđu na mala vrata, ponekad se "svi prave blesavi"

Profesor Ljubodrag Savić ocenio je da se, pred sam istek roka za uvođenje američkih sankcija NIS-u rešenje traži u tome da ruski Gaspromnjeft više ne bude, barem formalno, većinski vlasnik NIS-a.

Gaspromnjeft je danas smanjio vlasnički udeo u Naftnoj industriji Srbije sa 50 na 44,84 odsto. U isto vreme, Gasprom je povećao svoj udeo sa 6,15 odsto na 11,3 odsto, objavio je NIS. "To je način da se sankcije zaobiđu na mala vrata. Da li će to biti dovoljno, ne znamo", rekao je ovaj profesor beogradskog Ekonomskog fakulteta. Savić je dodao da se ponekad prave uslovi i okolnosti u kojima se "svi prave blesavi". "To bi onda, zapravo bio jedan signal da se i sa