VIDEO: Uhapšeni šverceri, među njima i osnivač taksi udruženja: Zaplenjeni dukati, zlatne poluge...

Policija u Nišu i Vranju uhapsila je šest osumnjičenih koji su od 12. septembra 2024. do 26. februara ove godine 77 migranata omogućili nedozvoljen tranzit kroz Srbiju.

Kriminalna grupa je delovala tako što je migrante nelegalno prevozila u taksi vozilima od Niša do Beograda i od Preševa do Beograda, s ciljem ilegalnog prebacivanja ka zemljama EU, navodi MUP. Sumnja se da je grupa naplaćivala od po 250 do 300 evra po grupi. Jedan od pripadnika grupe je i osnivač taksi udruženja A. K, dodaje se u saopštenju. Uhapšeni su organizator D. V. i pripadnici A. K, P. K., T. S., M. I. i R. M. Organizovanoj kriminalnoj grupi stavlja se na