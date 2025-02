Ovo su svi finalisti PZE 2025: Završena oba polufinala, a njih 16 ćemo gledati opet - dalje nisu prošla zvučna imena, finale bez maje Nikolić i Nataše kojić

Drugo polufinale "PZE 2025" emitovalo se večeras od 21 čas, a na "Beoviziji 2025" nam se u toku večeri predstavilo još 15 učesnika.

U drugom polufinalu "PZE 2025" dalje su prošli: Vukayla, Lensy, Princ, Sedlar, Mimi Mercedez, Tam, Maršali, Oxajo. Takođe osam izvođača iz prvog polufinala prošlo je dalje, a to su: Ana & The Changes, Bojana x David, Iskaz, Biber, Milan Nikolić i Caka, Filari, Harem Girls i Kruz Roudi. Ovi učesnici večeras nisu prošli dalje: Ivana Štrbac, Jett Vega, Dušan Kurtić, Tanja Banjanin, GIFTS & ROSES, Maja Nikolić i AltCtrl. Sedam performera i u utorak nije prošlo u finale