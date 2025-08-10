Ceca se potpisala na Srpsku zastavu na koncertu u Brčkom, pa poslala poljubac: "Ovo su najlepše stvari, hvala svima" (Video)

Muzička zvezda Ceca Ražnatović održaće večeras koncert u Brčkom u Bosni i Hercegovini pred 7.000 ljudi.

Ceca je sijala kao milion dolara u crnoj haljini od cirkona, koja je bila ultra kratka i stajala joj je kao salivena. Haljina se pertlala na leđima i sa strane je imala providnu čipku, koja je ostavljala sve bez daha. Naime, Ceci su u jednom trenutku na binu izneli Srpsku zastavu, na koju se ona potpisala, pa poslala poljubac: "Ovo su najlepše stvari, dobiti zastavu bilo koje države, kako moje, tako i svačije za mene je ogroma čast. Hvala svima" - rekla je Ceca, a