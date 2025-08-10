Ceca se potpisala na Srpsku zastavu na koncertu u Brčkom, pa poslala poljubac: "Ovo su najlepše stvari, hvala svima" (Video)

Blic pre 3 sata
Ceca se potpisala na Srpsku zastavu na koncertu u Brčkom, pa poslala poljubac: "Ovo su najlepše stvari, hvala svima" (Video)

Muzička zvezda Ceca Ražnatović održaće večeras koncert u Brčkom u Bosni i Hercegovini pred 7.000 ljudi.

Ceca je sijala kao milion dolara u crnoj haljini od cirkona, koja je bila ultra kratka i stajala joj je kao salivena. Haljina se pertlala na leđima i sa strane je imala providnu čipku, koja je ostavljala sve bez daha. Naime, Ceci su u jednom trenutku na binu izneli Srpsku zastavu, na koju se ona potpisala, pa poslala poljubac: "Ovo su najlepše stvari, dobiti zastavu bilo koje države, kako moje, tako i svačije za mene je ogroma čast. Hvala svima" - rekla je Ceca, a
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ceca Ražnatović zagrmela u nikad kraćoj haljini od cirkona na koncertu u Brčkom: Folk diva sija kao milion dolara, publika u…

Ceca Ražnatović zagrmela u nikad kraćoj haljini od cirkona na koncertu u Brčkom: Folk diva sija kao milion dolara, publika u transu

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaCeca RažnatovićCece RažnatovićBrčkoDolar

Zabava, najnovije vesti »

(Video) Ludilo u Guči: Cobi i Senida napravili spektakl uz trubače: Publika u transu

(Video) Ludilo u Guči: Cobi i Senida napravili spektakl uz trubače: Publika u transu

Blic pre 58 minuta
Svaki deo tela došao do izražaja: Milica nakon razvoda od voditelja napravila pometnju u minijaturnom bikiniju: Pokazala…

Svaki deo tela došao do izražaja: Milica nakon razvoda od voditelja napravila pometnju u minijaturnom bikiniju: Pokazala isklesani struk i telo bez trunke viška

Blic pre 2 sata
Brutalna svađa tokom reklama: Evo kako je izgledao žestok okršaj Lepog Miće i Uroša Stanića: Pale najteže reči

Brutalna svađa tokom reklama: Evo kako je izgledao žestok okršaj Lepog Miće i Uroša Stanića: Pale najteže reči

Blic pre 2 sata
"Tata, nadam se da ćeš biti najbolji na svetu": Poruka malog Željka Kulića cepa srca, obratio se Ivanu Marinkoviću: "Tata, ako…

"Tata, nadam se da ćeš biti najbolji na svetu": Poruka malog Željka Kulića cepa srca, obratio se Ivanu Marinkoviću: "Tata, ako me nisi čuo"

Blic pre 3 sata
Ceca se potpisala na Srpsku zastavu na koncertu u Brčkom, pa poslala poljubac: "Ovo su najlepše stvari, hvala svima" (Video)

Ceca se potpisala na Srpsku zastavu na koncertu u Brčkom, pa poslala poljubac: "Ovo su najlepše stvari, hvala svima" (Video)

Blic pre 3 sata