Vučić stigao u Banja Luku: Srbija i ja lično ćemo uvek biti uz Republiku Srpsku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je večeras u Banja Luku, nakon što se zaputio u taj grad posle održane hitne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

On je u Banjaluci dočekan ispred Palate Republike, gde se okupio veliki broj građana. Vučić je poručio večeras u Banjaluci da, šta god bilo i kakve god da budu odluke Republike Srpske oko presude njenom predsedniku Miloradu Dodiku, Srbija i on lično uvek će biti uz njih, „jer pripadamo istom narodu“. „Doneli smo Deklaraciju i nećemo i ne možemo drugačije da se ponašamo“, rekao je Vučić građanima koji su ga dočekali ispred sedišta predsednika RS. On je konstatovao