MUP hitno oglasio alarm - Novosađani dobijali SMS da ne izlaze napolje!

NOVI SAD - Veliki požar izbio je sinoć u Industrijskoj zoni. Građanima se savetuje da ne izlaze iz kuće. MUP oglasio alarm.

Požar je izbio u magacinskom objektu "Novkabela" oko 22 sata. Sektor za vanredne situacije je izdao upozorenje povodom ovog događaja. "Zbog požara u magacinskom objektu i velike količine dima ne izlaziti iz objekata dok ne prođe opasnost", navodi se u upozorenju. Pojedinim građanima je stigla i SMS poruka iste sadržine. Ovo je prvi put da Novosađanima stiže ovakvo obaveštenje na telefone. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Na terenu je