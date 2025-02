Danas oblačno i toplo: Jutarnja temperatura 8°C, maksimalna dnevna 16°C

Preporučujemo

U Srbiji u četvrtak umereno do pretežno oblačno, ali i vrlo toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavsom području jak. Jutarnja temperatura od -1 na jugu do 8°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 10°C u Bačkoj do 18°C u Podrinju, Kolubarskom okrugu i u centralnim predelima Srbije. U toku noći sa severozapada naoblačenje sa kišom, vetar u skretanju na severozapadni. U Beogradu u četvrtak umereno do pretežno oblačno, ali i vrlo