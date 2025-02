Svi putevi vode u Niš: Bliski susret studenata i pristalica SNS

BBC News pre 31 minuta

Sa različitih strana, ali zbog istog cilja, brojni studenti iz Srbije na putu su ka Nišu.

Pojedini su na petodnevno pešačenje pošli u ponedeljak, da bi im se tokom narednih dana pridružile i druge kolege, a svima je isti cilj - najveći grad na jugu Srbije, gde je za subotu najavljen još jedan studentski protest.

Iako mahom poručuju da im nije teško, povrede i žuljevi su neke primorali da odustanu.

„Najteže mi je bilo sinoć dok smo se približavali Knjaževcu. Kiša je padala, nismo znali koliko je još puta pred nama, činilo se da nema kraja", kaže Teodora, studentkinja iz Novog Sada, za BBC na srpskom.

Ona je zbog povreda morala da prekine pešačenje, i iz Knjaževca je prevezena u Svrljig gde je dobila medicinsku pomoć.

I pored bolova, govori da je „osećaj neverovatan".

„Svi znamo zašto smo ovde i zašto se borimo", rekla je studentkinja Visoke poslovne škole, koja je na put pešice pošla iz Bora i Zaječara.

Upravo se ova grupa nakratko susrela sa pristalicama vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na magistralnom putu, na oko 15 kilometara nadomak Niša.

Pristalice SNS-a bile su u više autobusa kojima su išli na skup u Zaječaru, gde će im se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nije bilo direktnog susreta između dve grupe, pošto su se autobusi okrenuli u suprotnom pravcu kada su im se studentska kolona približila.

Studenti su nakratko krenuli da trče za njima, da bi potom zastali i počeli da uzvikuju „Pobeda".

„Pokazali smo im koliko smo jaki. Jedno veliko 'Ura!' za sve nas", rekao je jedan od studenata okupljenim kolegama, čulo se u uživo programu televizije N1.

Dok predsednik bude u poseti Zaječarskom i Borskom okrugu, studenti će 1. marta organizovati novi veliki skup, povodom četiri meseca od pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je poginulo 15 ljudi, a dvoje teško povređeno.

Jedan od glavnih zahteva studenata jeste utvrđivanje krivične odgovornosti za pad nadstrešnice i objavljivanje celokupne dokumentacije o stanici u Novom Sadu koja je dva puta renovirana poslednjih godina.

Studenti tri meseca blokiraju fakultete širom zemlje i organizuju proteste kao vid pritiska na vlast da im ispuni zahteve, a pre svega utvrđivanje krivične odgovornosti za novosadsku tragediju.

Vlast ponavlja da su im zahtevi ispunjeni, ali studenti i njihovi profesori koji ih podržavaju te tvrdnje negiraju i odbijaju pozive visokih zvaničnika na razgovor.

Prethodnih dana, dok su se studenti kretali ka Nišu, u Zaječaru su zabeleženi incidenti u zgradi Skupštine opštine, dok je ispred Ministarstva prosvete u Beogradu održan veliki protest.

Protest u Nišu: 'Studentski edikt'

BBC/Jakov Ponjavić/ilustracija Mapa pešačenja i vožnje bicikala do Niša (ilustracija)

Naziv protesta „Studentski edikt" simbolično je povezan sa Milanskim ediktom cara Konstantina Velikog iz 313. godine, koji je rođen u Nišu. Njime je uvedena ravnopravnost religija u Rimskom carstvu.

Trajaće 18 simboličnih sati, jer je 018 pozivni broj za Niš, ali je ujedno i poziv za promenu koja je potrebna, napisali su niški studenti.

Ka Nišu su se uputili studenti iz više gradova, među kojima su Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo, Užice, Čačak, Bor, Bujanovac.

Neki su išli pešice, drugi biciklima, a meštani ih dočekuju sa hranom i transparentima podrške.

Samoorganizovano im pripremaju prenoćišta, ali i neophodne lekove i prvu pomoć.

U studentskom autobusu iz Novog Pazara za Niš

BBC/Nemanja Mitrović Studentkinja Teodora Stakić iz Novog Sada išla je u Novi Pazar da pruži podršku kolegama

Nemanja Mitrović, BBC novinar

U jednom od pet autobusa koji su krenuli iz Novog Pazara put Niša, sede studenti iz Novog Sada, Kragujevca i Beograda vidno umorni od jučerašnjeg protesta u Pazaru.

„Ja sam građanka iz Novog Sada koja podržava studente, a oni su bili toliko divni da mi upute poziv da me prevezu", govori jedna žena mašući nekolicini Novopazaraca što na ulici ispraćaju studente.

Dok autobus jezdi veličanstvenom dolinom jorgovana, po okukama neukrotivog Ibra, studenti mahom dremaju, a neki i sabiraju jučerašnje utiske.

„Spavao sam kod njih na fakultetu. Fenomenalno su nas dočekali i ugostili, Sandžak je poznat po tome", kaže student iz Kragujevca.

U autobusu je i Teodora Stakić, studentkinja novosadskog Prirodno-matematičkog fakulteta koja je prvi put bila u sredini, gde se prepliću orijentalni i hrišćanski uticaji, pa joj je bilo drago da vidi „spoj različitih vera i tradicija".

„Bilo je zaista lepo videti zastave svih univeriziteta na jednom mestu, koliko su ljudi udruženi i šta znači solidarnost u ovom momentu", kaže mi ona.

Odlučila je da ode u Novi Pazar da pruži podršku kolegama sa drugog univerziteta koji doživljavaju pritiske.

Posle pauze kod Kraljeva i manastira Žiče, studenti su potpuno utihnuli.

Neki slušaju muziku ili igraju igrice na telefonu, dok većina spava dubokim snom, štedeći energiju za protest u najvećem gradu na jugu Srbije.

Pogledajte video: „Jedan od najlepših dana u našem gradu" - studentski protest u Novom Pazaru

Preko Tresibabe na protest

BBC Doček studenata u Svrljigu

Dejana Vukadinović i Jelena Subin, BBC novinarke

Stotine svetala sa upaljenih mobilnih telefona osvetlili su magistralni put ka Svrljigu.

Grupa studenta, koja je krenula iz Bora za Niš, savladala je najteži deo puta prešavši obronke planine Tresibaba.

Iako su iza sebe ostavili desetine kilometara neravnog terena, elana im nije nedostajalo.

Sa prenosivih zvučnika odjekivala je muzika, buku su pravili i udarci bubnjeva dok su ih vozači zaustavljeni pored puta pozdravljali sa „Bravo studenti" i „Pumpaj".

Uzbuđenje se širilo i među meštanima Svrljiga koji su nestrpljivo iščekivali goste.

Kada su stigli, za njih su upalili desetine baklji u bojama srpske zastave, uz vatromet koji se širio tamnim nebom.

„Bravo heroji" i „Vi ste naša deca", uzvikivali su Svrljižani.

Studenti su im odgovarali osmesima i suzama.

Bole samo noge, ali smo srećni što smo ovo doživeli, ispričali su BBC novinarkama.

Osećamo se kao kod kuće, iako nas dočekuju ljudi koje prvi put vidimo, rekli su.

BBC Odmor posle dugog putovanja

BBC

BBC I trubači su dočekali studente u Svrljigu

Bilo je planirano da studenti prespavaju u sali osnovne škole, ali pojedini meštani došli su u školsko dvorište da gostima ponude prenoćište u njihovim kućama.

Za one koji ostanu u sali, pripremljeni su kreveti, ali i stolovi sa hranom i lekovima.

Ranije tokom dana ovde je bilo smešteno i nekoliko mladića i devojaka koji su dovezeni zbog povreda i koji su morali da prekinu putovanje.

„Nisam mogao da stanem na noge, a kamoli pešačim", kaže Ilija, student Fakulteta političkih nauka.

On je iz Novog Sada stigao do Bora, odakle je preko Zaječara, Knjaževca i Tresibabe trebalo da dođe do Svrljiga.

Zbog povrede morao je da napravi pauzu, ali od daljeg hoda ne odustaje i planira da u Niš stigne pešice u petak.

Za studente medicinare, čiji je zadatak tokom šetnje bio da pomognu kolegama, bilo je dosta posla, ispričala je Katarina Pavlović, sa Visoke zdravstvene škole iz Beograda.

Bilo je žuljeva, bolova, upala, kazala je.

„Razmišljala sam samo da stignemo u što većem broju.

„Kad vidim da usporavaju, samo pomislim hoćemo li svima moći da pomognemo. Jer najteže je bilo kad nekog moramo da vratimo kući i da se rastanemo."

Prethodnog dana studenti su dočekani u Zaječaru, gde ih je čekao i manji crveni tepih, dok je trotoar kod kružnog toka u centru grada bio krcat.

Čule su se pištaljke i vuvuzele, a iz mase je izvirivala i poneka pumpa za bicikl, javio je BBC reporter Nemanja Mitrović.

„Ne osećam odgovornost samo prema fakultetu sa kojeg dolazim, studentima, profesorima i zaposlenima koje predstavljam, već i prema gradu iz kojeg dolazim i gde bih volelo da se vratim u svakom trenutku.

„Iako neki ljudi zaboravljaju na istočnu Srbiju, studenti misle na nju", poručio je jedan od studenata.

BBC/Nemanja Mitrović Studente pešake u Zaječaru je čekao i crveni tepih

Dušan Pešić/Slobodna reč Studenti iz Bujanovca pred sobom imaju 120 kilometara, a prvog dana pešačenja 24. februara spavali su u Vranju gde su ih prethodno sačekali meštani

BBC/Nemanja Mitrović Doček za studente iz Bora u Zaječaru

BBC/Nemanja Mitrović Baklje i bubnjevi tokom dolaska studenata u Zaječar

Do sada je organizovano nekoliko studentskih protestnih pešačenja - najpre su studenti beogradskih fakulteta hodali do 80 kilometara udaljenog Novog Sada, a onda su beogradski, novosadski, niški, čačanski, kraljevački, užički i novopazarski studenti iz raznih pravaca peške došli do Kragujevca na Sretenje, 15. februara.

Skoro svi su prešli oko 150 kilometara.

Grupa studenata zrenjaninskog Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin" prepešačila je blizu 100 kilometara do Vršca kako bi učestvovala u velikom skupu održanom u nedelju, 23. februara.

Pod sloganom „Iz Banata, iz inata", u ovom gradu na severoistoku države, održan je šestosatni skup podrške studentima.

Skoro 300 kilometara dalje, u Zaječaru, dan ranije, 22. februara, organizovan je najveći skup u istočnoj Srbiji.

Uz poruku „Biće bune dok se zahtevi ne ispune", nastupao je „blokadni" hor, održana šetnja, kao i 15-minutna tišina za žrtve.

Incidenti u Zaječaru

BBC/Nemanja Mitrović Ulaz u Skupštinu grada Zaječara u utorak, 25. februara, čuvala je policija u opremi za razbijanje demonstracija

Samo nekoliko sati pre dočeka studenata, pojedini Zaječarci i predstavnici opozicije okupili su se 25. februara ispred Skupštine grada, gde je trebalo da bude održana sednica.

Navodno nezadovoljni planovima lokalne samouprave, ušli su u hol zgrade, odakle su krenuli ka sali gde je trebalo da bude sednica, u čemu ih je sprečili privatno obezbeđenje i policija, javio je novinar BBC na srpskom Nemanja Mitrović.

Ka zgradi su poletela jaja, a upotrebljen je i biber sprej.

Sednica je u međuvremenu odložena za 5. mart, zbog nedostatka kvoruma, rekao je opozicioni odbornik Dejan Krstić.

„Neki njihovi su se uplašili, nisu došli, neki odbornici kao opozicije koji su do sada bili uz vlast nisu dali kvorum. Narod je uspeo", rekao je Krstić, preneo je N1.

BBC/Nemanja Mitrović Okupljeni su čekali ispred Skupštine grada tražeći da se prekine prethodno zakazana sednica

Prethodnih dana i u drugim gradovima u Srbiji, stanovnici i opozicioni predstavnici su pokušavali da spreče održavanje sednica gradskog parlamenta.

U ponedeljak, 24. februara novosadska skupština, u kojoj je biran novi gradonačelnik, bila je zasuta jajima i crvenom farbom.

Slične scene viđene su prošle nedelje i ispred gradske skupštine u Kraljevu.

Prosvetni radnici uz studente

Fonet Protest prosvetnih radnika u Beogradu

Dok su studenti pešačili po Srbiji, nastavnici i profesori osnovnih i srednjih škola, i univerzitetski profesori, okupljeni u neformalnoj grupi Puls, održali su 25. februara četvorosatnu protestnu blokadu ispred Ministarstva prosvete u Beogradu.

Oni su na ranijim skupovima objavili više zahteva, među kojima su poboljšanje materijalnog i društvenog položaja nastavnika, kao i izmena ranije potpisanog Kolektivnog ugovora između reprezentativnih sindikata i Ministarstva prosvete.

Protestu ispred Ministarstva prosvete su se pridružili profesori koji trče štafetni maraton iz Novog Sada ka Nišu.

Oko 60 profesora, koji su krenuli u utorak ujutru, istrčalo je maraton u 12 deonica, noseći deklaraciju kojom pokazuju „najveću solidarnost" sa studentima, rekla je Sanja Belić, vanredna profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta.

Zbog protesta prosvetnih radnika i učeničkih blokada, pojedine škole širom Srbije nisu regularno počele drugo polugodište, tako da se nastava ili ne održava ili časovi traju skraćeno 30 minuta.

Tačan broj škola koje ne rade nije poznat pošto nadležni i nezadovoljni prosvetni radnici iznose različite podatke.

Pogledajte video o sretenjskom susretu studenata u Kragujevcu

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.28.2025)