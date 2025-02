Spisak glavnih nominacija za Oskara

Beta pre 1 sat

Američka Akademija filmskih umetnosti i nauke u nedelju uveče će uručiti Oskare na 97. ceromoniji koja će biti održana u dvorani Dolbi u Los Anđelesu.

Agencija Beta ponavlja spisak glavnih nominacija za tu nagradu.

Najveći broj nominacija:

- "Emilija Perez" - 13 nominacija

- "Wicked" i "The Brutalist" - po 10 nominacija

- "Konklava" - devet nominacija

- "Potpuni neznanac" (A Complete Unknown) - osam nominacija

Nominacije za najbolji film:

- "Anora"

- "The Brutalist"

- "Potpuni neznanac"

- "Konklava"

- "Dune" 2. deo

- "Emilija Perez"

- "The Substance"

- "Wicked"

- "Nickel Boys"

- "I’m Still Here"

Nominacije za najbolju režiju:

- Žak Odijar (Jacques Audiard) za "Emilija Perez"

- Šon Bejker (Sean Baker) za "Anora"

- Brejdi Korbet (Brady Corbet) za "The Brutalist"

- Džejms Mangold (James) za "Potpuni neznanac"

- Korali Farža (Coralie Fargeat) za "The Substance"

Nominacije za najboljeg glumca:

- Ejdrien Brodi (Adrien Brody), "The Brutalist"

- Timote Šalame (Timothée Chalamet), "Potpuni neznanac"

- Kolman Domingo (Colman), "Sing Sing"

- Ralf Fajn (Ralph Fiennes), "Konklava"

- Sebastian Stan, "The Apprentice"

Nominacije za najbolju glumicu:

- Sintija Erivo (Cynthia), "Wicked"

- Karla Sofia Gaskon (Gascon), "Emilija Perez"

- Majki Medison (Mikey Madison), "Anora"

- Demi Mur (Moore), "The Substance"

- Fernanda Tores (Torres), "I’m Still Here"

Nominacije za najbolju mušku sporednu ulogu:

- Jura Borisov, "Anora"

- Kajiren Kalkin (Kieran Culkin), "A Real Pain"

- Edvard Norton (Edward), "Potpuni neznanac"

- Gaj Pirs (Guy Pearce), "The Brutalist"

- Džeremi Strong (Jeremy), "The Apprentice"

Nominacije za najbolju žensku sporednu ulogu:

- Monika Barbaro (Monica), "Potpuni neznanac"

- Ariana Grande, "Wicked"

- Felisiti Džouns (Felicity Jones), "The Brutalist"

- Izabela Roselini (Isabella Rossellini), "Konklava"

- Zoi Saldana (Zoe), "Emilija Perez"

Nominacije za najbolji strani film:

- "Emilija Perez" (Francuska)

- "Flow" (Letonija)

- "The Girl with the Needle" (Danska)

- "I’m Still Here" (Brazil)

- "The Seed of the Sacred Fig" (Nemačka)

(Beta, 28.02.2025)