Prelević ispred Pete gimnazije: Nepoznato lice ušlo u kancelariju direktorke, ne znamo ko je taj čovek i šta tu radi

“Obavešteni smo jutros od učenika da je neko civilno lice ušlo u zgradu na neki ulaz, da je ušao u kancelariju direktorke, imao je ključ.

Mi ne znamo ko je taj čovek i šta tu radi. Očigledno da je direktorka u jako dobrim odnosima sa tim ljudima za koje mislimo da su možda policijaci”, kazao je Božo Prelević ispred Pete gimnazije. On je naveo da će slučaj biti prijavljen policiji, a da je zanimljivo to da je policija to lice pustila u zgradu, prenosi N1. “Koleginica advokat i ja smo ovde pro bono da pružimo svu vrstu pomoći ovim divnim ljudima koji brane svoju profesiju na dostojanstven način. Dosta