Dodik: Neću se lično žaliti na presudu

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se on lično neće žaliti na presudu kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja poltiičkih funkcija i naveo da je Narodna skupština Republike Srpske donela odluku da odbacuje proces protiv njega pred Sudom BiH.

– Da li će advokati iz svog razloga nešto na tom planu izmisliti, bolje da mene ne pitaju, jer ja ću biti protiv. Ako oni misle da je nešto potrebno da se ispuni zbog pravne forme, da mogu da idu u Strazbur, to je njihov problem. Ja niti mislim da se žalim lično, niti mislim više da idem na to – rekao je Dodik, a preneo RTRS. Predsednik RS je istakao da su odluke Narodne skupštine RS vraćanje na Dejton i odbrana Dejtonskog mirovnog sporazuma. – Ono što smo do sada