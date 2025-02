AFP objavio transkript svađe Trumpa i Vancea sa Zelenskim

Evo najvažnijih trenutaka, od riječi do riječi, od trenutka kada su Zelenski i JD Vance počeli verbalni sukob u Ovalnom uredu.

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog zamjenika JD Vancea sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim u petak naglo je krenuo na stramputicu, i to pred televizijskim kamerama. Evo najvažnijih trenutaka, prema AFP-u, od riječi do riječi, od trenutka kada su Zelenski i JD Vance počeli verbalni sukob u Ovalnom uredu. Zelenski: O kakvoj diplomatiji JD pitate? Kako to mislite? Vance: Govorim o vrsti diplomatije koja će zaustaviti uništenje vaše